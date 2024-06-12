محافظة بغداد تعلن موعد التقديم على تعيينات العقود بالموازنة

2024-06-12 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، (12 حزيران 2024)، عن موعد التقديم على تعيينات (عقود) الموازنة الاتحادية.

وذكر بيان لاعلام المحافظة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وحسب توجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وبعد ترأسه اجتماعاً لمرات عدة مع الأقسام المعنية، تعلن محافظة بغداد عن إطلاقها الرابط الخاص للاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على تعيينات (العقود) الموازنة الإتحادية رقم 13 لسنة 2023 للسنوات {2023، 2024، 2025)، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك".

وبين، ان "الاستمارة الإلكترونية تم تصميمها بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

ولفت البيان الى، ان "نتائج المتقدمين والفائزين بالتعيين (العقود) ستكون بشكل إلكتروني وآلي عن طريق برامج إلكترونية أعدت لهذا الغرض، ودون اي تدخل بشري".

ودعت محافظة بغداد "المتقدمين إلى قراءة الضوابط وشروط التقديم والاختصاصات المطلوبة بدقة، وتهيئة مستمسكاتهم الثبوتية".