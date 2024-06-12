الكهرباء تعلن إعفاء 10 مسؤولين وتكشف عن حملة كبرى لرفع مليون تجاوز

2024-06-12 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، (12 حزيران 2024)، عن إعفاء أكثر من 10 مسؤولين في قطاعات الوزارة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم في تصريح متلفز مساء اليوم، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم اعفاء أكثر من 10 مسؤولين في وزارة الكهرباء في عموم المحافظات بسب التلكؤ في تجهيز الطاقة خلال الأيام الماضية".

وأشار الى، انه "خلال اليومين الماضيين، فُصلت خطوط في مناطق جنوبية ومناطق حزام بغداد"، مبينا ان "مجموعة وحدات لتوليد الطاقة خرجت عن الخدمة في بسماية ومحطات في الجنوب ومنطقة الفرات الأوسط، لأسباب فنية وتم اعادة هذه الخطوط للخدمة وعادت الكهرباء الى الاستقرار نسبياً".

وكشف وكيل الكهرباء عن "وصول انتاج المحطات الى أكثر من 26 الف ميكاواط، مقابل عجز يقدر بـ 24 ألف ميكاواط"، لافتا الى ان "هناك تجاوزات كبيرة على الشبكة الوطنية وهناك مليون وحدة متجاوزة".

وبين، ان "هناك حملة كبرى قريبة لرفع التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون".

وتابع ان "15 ألف ميكاواط في طريق الاحالة من المحطات الغازية وسيتم فتح وحدتين جديدتين قريباً في محطة دبس الغازية بكركوك"، مؤكدا ان "الحكومة خصصت اموالا كبيرة لوزارة الكهرباء".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس في وقت سابق اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة الكهرباء وخططها الإنتاجية، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط.

وتقرر، خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء "إعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، من الذين تلكؤا في تنفيذ المهام والاستجابة لشكاوى المواطنين، وثبت سوء إدارتهم للمفاصل المكلفين بها، كما أوعز السوداني بالمضي في رفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية، والإسراع بإحالة المشاريع التي ثبتت كفاءتها وجدواها الفنية والاقتصادية".