اندلاع حريق داخل مطعم الف ليلة وليلة في الأعظمية (فيديو)

2024-06-12 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أندلع حريق في مطعم، مساء اليوم الأربعاء، (12 حزيران 2024)، بمنطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد.

وذكر مراسل "بغداد اليوم"، ان حريقا نشب في مطعم (ألف ليلة وليلة) المطل على نهر دجلة، دون معرفة الأسباب وحجم الأضرار.

فيما أفاد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، بأن "فرق الدفاع للمدني سيطرت على حادث الحريق دون اصابات تذكر".

يشار الى ان الصيف يعتبر موسماً لزيادة الحرائق في العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة ما تسهم بكثرة حوادث التماس الكهربائي الذي يعتبر السبب الأول في نشوب الحرائق بالمنازل والمحال التجارية وحتى المؤسسات الحكومية.





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