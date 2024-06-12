محافظة بغداد تعلن إطلاق استمارة التقديم على تعيينات العقود بعد عطلة عيد الأضحى المبارك

2024-06-12 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، إطلاق استمارة التقديم على تعيينات العقود.وقال بيان للمحافظة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حسب توجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وبعد ترؤسه اجتماعاً لمرات عدة مع الأقسام المعنية، تعلن محافظة بغداد عن إطلاقها الرابط الخاص للاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على تعيينات (العقود) الموازنة الاتحادية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ للسنوات (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك".وأضاف البيان، أن "الاستمارة الإلكترونية تم تصميمها بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وأشار إلى، أن "نتائج المتقدمين والفائزين بالتعيين (العقود) ستكون بشكل إلكتروني وآلي عن طريق برامج إلكترونية أعدت لهذا الغرض، ودون أي تدخل بشري".ودعت المحافظة المتقدمين إلى قراءة الضوابط وشروط التقديم والاختصاصات المطلوبة بدقة وتهيئة مستمسكاتهم الثبوتية".