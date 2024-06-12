"معركة طاحنة" داخل أحد سجون النجف تخلف 8 جرحى

2024-06-12 22:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع "معركة طاحنة" داخل سجن مديرية مكافحة إجرام المحافظة، خلفت ثمناية جرحى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة اندلعت بين موقفين داخل سجن مكافحة إجرام النجف، استخدمت فيها الآلات الجارحة كالسكاكين وغيرها".

وبين المصدر، أن "المعركة أصيب فيها ثمانية موقوفين بطعنات في مناطق مختلفة من الجسم، وتم نقلهم لطوارئ مستشفى النجف التعليمي تحت الحماية المشددة لتلقي العلاج اللازم".