إصابة قوية لنجم فرنسا قبل اليورو

2024-06-12 23:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتعرض أحد نجوم منتخب فرنسا لإصابة قوية، اليوم الأربعاء، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة اليورو.ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" غادر ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان، تدريبات منتخب فرنسا، اليوم، بعد مرور 20 دقيقة فقط، بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة خلال المران.وأشار إلى أنه كان متوقعا أن يشارك ثيو أساسيا أمام النمسا، يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة اليورو.وأوضح أن موقف ثيو من اللحاق بمباراة فرنسا الأولى في اليورو بات موضع شك الآن.وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا 27 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وسجل هدفين وقدم 8 تمريرات حاسمة.وكان ثيو ضمن التشكيلة التي وصلت إلى نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وخسرت أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.