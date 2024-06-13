‏بارزاني يثني على السوداني: تسمية بطريرك الكنيسة الكلدانية خطوة في محلها

2024-06-13 00:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثنى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، على حسم أمر بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار لويس ساكو.

وقال بارزاني في تغريدة على منصة "X" (تويتر سابقاً)، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "قرار تسمية غبطة البطريرك الدكتور مار لويس ساكو بطريركاً على الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم خطوة صحيحة وفي محلها".

وأضاف "نثني على قرار محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي الاتحادي".

ويوم أمس الثلاثاء، أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً ديوانياً بتعيين الكاردينال لويس ساكو بمنصب بطريرك الكلدان في العراق والعالم.

وجاء في الأمر الديواني الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز "استناداً إلى البند (خامساً) من المادة (الأولى) من نظام رعاية الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981 وإشارة إلى قرار محكمة استئناف الرصافة الإتحادية/ محكمة المواد الشخصية في الكرادة المرقمة 4/ حجة تولية 2013 في 2013/4/30، المتضمن تولية بطريرك الكنيسة الكلدانية على أوقافها، قررنا تسمية الكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم".

كما جاء في الامر الديواني، "تنفيذ الحجية الوقفية الصادرة عن المحكمة آنفاً بكونه متولياً على أوقاف الكنيسة الكلدانية وعلى الجهات المعنية إتخاذ ما يلزم بصدد ذلك".

وكان رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، أصدر يوم 8 تموز/ يوليو 2023، مرسوماً جمهورياً بسحب المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.

وفي نيسان/ أبريل 2024، أعلن ساكو، عن عودته إلى مقره في العاصمة بغداد بدعوة شخصية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقال ساكو إنه عاش 9 أشهر من "المعاناة والألم والقلق"، وهي الفترة التي غادر فيها المطرانية في العاصمة بغداد.