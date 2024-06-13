2024-06-13 00:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

شددت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، على ضرورة اخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان ونينوى واعتبار تواجدها "احتلالا".

وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية بعمق 40 كم وهذا يعد انتهاكا خطيرا وكبيرا لسيادة العراق"، مشيرا الى أن "هذا التوغل غير المبرر يشكل تهديدا للأمن القومي العراقي، ولهذا يجب السعي والعمل على اخراج تلك القوات بشكل عاجل وسريع".

وبيّن البنداوي، أن "العراق لا يريد استخدام القوة مع الجانب التركي لإخراج تلك القوات، بل يستخدم الطرق السياسية والدبلوماسية، فهو لا يريد أي تصعيد جديد في المنطقة ممكن ان يكون له تداعيات خطيرة".

واستدرك: "لكن يجب تكثيف الجهد الدبلوماسي والسياسي لإخراج تلك القوات التي تتواجد بشكل غير شرعي، وأن تعتبر قوات احتلال وهذا التواجد يخالف كل القوانين الدولية".

ويؤكد الجانب العراقي انه لا يوجد أي اتفاق بين الجانبين العراقي والتركي على التوغل، باستثناء محضر اجتماع موقع عام 1984 ومدته عام واحد، يسمح للقوات التركية التوغل 5 كيلومترات فقط داخل الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني.

بالمقابل، شهدت زيارة اردوغان الى بغداد احاديث عن اتفاقية جديدة تسمح بإنشاء حزام امني على عمق 40 كيلومتر داخل حدود العراق، فيما تشير التقديرات الى ان القوات التركية توغلت بعمق 100 كيلومتر داخل أراضي العراق في السنوات القليلة الماضية.



