العراق والولايات المتحدة يبحثان المساعي لتشكيل مجلس أعمال مشترك

2024-06-13 01:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس اتحاد الغرف العراقية عبد الرزاق الزهيري، مع السفيرة الأمريكية آلينا رومانسكي، المساعي لتشكيل مجلس أعمال مشترك.وذكر اتحاد الغرف العراقية بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف العراقية استقبل بمقر الاتحاد ببغداد، السفيرة الامريكية ،آلينا رومانسكي، وناقش الطرفان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية ،والنية لتشكيل مجلس أعمال مشترك."واكد الزهيري، بحسب البيان، ان "علاقتنا متوازنة، مع جميع الدول الداعمة لنهج العراق في تطوير اقتصاده ،ونقف على مسافة واحدة من كل الدول من اجل خير العراق."وأشار البيان الى ان "الطرفين استعرضا خلال لقاءهما عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، والطموح إلى زيادته بمستوى يليق بحجم العلاقة التي تربط العراق- وامريكا، و ناقشا آفاق التعاون والارتباط مع غرف التجارة العراقية، من أجل توسيع مجال العمل الاقتصادي، وتطوير عمل غرف التجارة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية، ويفتح باب التعاون مع القطاعين العام والخاص، مشيرين بذلك إلى جانبي الاستيراد والتصدير والمضي لتعزيز ذلك."من جهتها، أكدت السفيرة، على تذليل كافة الصعاب فيما يخص منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الاعمال .و شدّد الجانبان على مسألة الوفود المتبادلة بما يلبي مستوى الطموح، معربين عن ارتياحهما لتحقيق رغبة التعاون المشترك على مستوى العمل التجاري والاقتصادي.