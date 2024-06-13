بينهم قاتل.. القبض على 5 متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

2024-06-13 09:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، القبض على خمسة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "تشكيلات فرقة المشاة (السابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية شرعت بتنفيذ عمليات أمنية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح في عدد من مناطق محيط العاصمة جنوبي بغداد، (البوعوسج ، الخكارة، شاخة/٥، البلاسم، السعد، الشعار، محيريجة ، اللوابدة، المشعان، المحاسنة، السلطان، البوكنعان، البو عيسى، الزيود، الفتوح، الكوام، البيجات)".

وأضافت انه "نتج عن العملية الامنية القبض على (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (قاتل هارب) بعد تطويق المكان وبكمين محكم نصب له تم اعتقاله في منطقة (حي ١٧ تموز)".

وتابعت القيادة أنه "تم ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط المرورية"، مؤكدة انها "مستمرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون للحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين".