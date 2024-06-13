قرار جديد لليويفا بشأن استخدام تقنية "الفار" في كأس أوروبا

2024-06-13 09:12:02 - المصدر: واع

متابعة-واعسيتم شرح جميع القرارات التحكيمية المتخذة بمساعدة حكام الفيديو "الفار" في الوقت الفعلي في الملعب وللمشاهدين خلال كأس أوروبا 2024، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإيطالي روبرتو روزيتي خلال مؤتمر صحفي لتقديم نظام التحكيم المقرر في العرس القاري، إن جميع المواقف التي تنطوي على تدخل حكم الفيديو المساعد سيتم بثها في الملعب.وأضاف "بعد المساعدة بالفيديو، سيتم بث الشرح الفني للقرار على الشاشات العملاقة للملاعب"، موضحا "على سبيل المثال: ركلة جزاء، بسبب لمسة يد. لمس اللاعب رقم 9 من ألمانيا الكرة بيده اليسرى التي كانت في وضع غير طبيعي، فوق كتفه وقام بتوسيع جسمه".وسيكون الإعلان الفني نفسه متاحا لمعلقي المباراة حتى يتمكنوا من شرحه للمشاهدين.وتابع روزيتي: "أعتقد أن حكم الفيديو المساعد أداة رائعة وأننا لن نعود إلى الوراء"، موضحا أن الهدف هو "تقليل عدد تدخلات حكم الفيديو المساعد، ولكن إذا كانت هناك صورة واضحة يمكن أن تثبت خطأ واضحا، يمكننا أن نشكر حكم الفيديو المساعد".من جهة أخرى، جدد روزيتي أن الحوار الوحيد المسموح به لشرح القرارات سيكون بين الحكم وقائد المنتخب. أي لاعب يطعن في قرار أو يطلب تفسيرا يعاقب بالبطاقة الصفراء.وتم تطبيق هذا القانون في المباريات النهائية للمسابقات القارية الثلاث، مع بطاقتين صفراوين في نهائي دوري أبطال أوروبا، ومثلهما في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وبطاقة صفراء واحدة في نهائي كونفرنس ليغ.وأردف روزيتي قائلا "نحن نفعل ذلك من أجل الأجيال القادمة، نحن لا نفعل ذلك من أجل الحكام، ولكن من أجل كرة القدم وصورة اللعب، من أجل اللاعبين الشباب والحكام الشباب"، داعيا اللاعبين إلى تجنب أي احتجاج وترك القائد يتناقش مع الحكم.وبالنسبة للمنتخبات التي يحمل حارس المرمى شارة قيادتها (إيطاليا وسلوفينيا)، سيتم تعيين لاعب قبل المباراة لتمثيل حارس المرمى خلال اللقاء.المصدر: أ ف ب