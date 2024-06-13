هزة ارضية تضرب منطقة في اربيل وتصل الى محافظتين

2024-06-13 09:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ضربت هزة أرضية، يوم الخميس، منطقة "طق طق" التابعة اداريا الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان بقوة ثلاث درجات وشعر بها سكان عدد من مناطق محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وأبلغ مصدر مسؤول في دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في صلاح الدين، وكالة شفق نيوز، بأن "هزة أرضية بقوة ثلاث درجات مركزها منطقة طق طق الواقعة بين اربيل وكركوك"، مبينا أن "الهزة كانت محسوس بها بعدد من المناطق المحاذية لها".

وأضاف المصدر أن "الهزة كانت مشعور بها في عدد من مناطق الشريط الحدودي لمحافظة اربيل في محافظتي صلاح الدين وكركوك، ولم تسجل عنها خسائر مادية أو بشرية".

وأفاد أحد سكان طق طق يُدعى أحمد جمال لوكالة شفق نيوز بأنه شعر بالهزة الأرضية بوضوح، حيث كان جالسا في منزله عندما اهتز المكان الذي كان يجلس فيه، وشعر بقوة الهزة، ولكن لم يحدث أي خسائر. وأضاف أن هذه الهزة كانت الأكبر بالنسبة له خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنه خرج مع أطفاله من المنزل للحفاظ على سلامتهم من أي نشاط زلزالي محتمل.

وتقع منطقة "طق طق" على ساحل الأيمن لنهر الزاب الصغير، وتبعد 90 كيلومتراً شرق مدينة أربيل و60 كيلومتراً شمال مدينة كركوك.