تراجع أسعار الذهب وسط توقعات لعدد مرات خفض الفائدة الأمريكية

2024-06-13 09:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، متأثرة بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة، وتقليص صناع السياسة النقدية لتوقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المتوقعة هذا العام إلى مرة واحدة بدلاً من 3 تخفيضات كانت متوقعة سابقاً.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2313.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 2329.50 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "في حين أن القراءة الأقل لمؤشر أسعار المستهلكين كانت لتدعم الذهب، فقد خلص اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي إلى تقليص عدد تخفيضات الفائدة في 2024 وأن البدء في التخفيض لا يزال بعيدا"، وفق وكالة "رويترز".

وأبقى المركزي الامريكي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء وأرجأ بدء تخفيضات الفائدة ربما حتى أواخر/ديسمبر كانون الأول في وقت لا يزال يرى صناع السياسة فيه أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة.

وأظهرت بيانات التضخم التي نشرت قبل ساعات من بيان المركزي الامريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين لم يشهد أي ارتفاع على أساس شهري في مايو/أيار، مما دفع بعض المحللين للقول بأن التوقعات الأحدث للبنك كانت معدة بالفعل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 29.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.8% إلى 946.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.2% إلى 895.57 دولار.

المصدر: وكالات