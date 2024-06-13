وزير الخارجية الإيراني بالوكالة يصل بغداد

2024-06-13 10:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، الى بغداد في زيارة رسمية تستمر ليومين.

وقال مصدر حكومي لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري وصل الى بغداد على راس وفد حكومي".

وأضاف ان "زيارة باقري تستمر يومين وتهدف لاجراء محادثات مع المسؤولين بقضايا تتعلق بالمصالح المشتركة بين العراق وايران".

وكان مصدر مطلع، كشف يوم الاثنين (10 حزيران 2024)، عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري إلى العراق.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري سيصل إلى بغداد يوم الخميس المقبل".