عمليات بغداد تغلق قاعة للقمار و 4 شركات سياحة غير مجازة

2024-06-13 10:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، اغلاق قاعة للقمار و 4 شركات سياحة غير مجازة في في منطقتي الصالحية والعلاوي.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية بالإشتراك مع مفارز من (الأمن/السياحي، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة السياحة) عمليات التفتيش والتدقيق لمكاتب وشركات السفر والسياحة وغلق غير المجازة منها".

وأضافت انه "تم ضبط قاعة تمارس فيها لعبة القمار غير مشروعة وغلق (4) شركات ومكاتب سفر غير اصولية، وإعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة".

وتابعت القيادة انه "تم تسليمهم إلى مديرية الأمن السياحي بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقتي (الصالحية والعلاوي) بجانب الكرخ".



