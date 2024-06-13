اعتقال 6 متهمين بتهريب النفط وضبط عجلاتهم في بابل والبصرة

2024-06-13 10:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، عن اعتقال 6 متهمين بتهريب النفط وضبط عجلاتهم في محافظتي بابل والبصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة تابعة إلى اللواء السادس في محافظة بابل داهمت ساحة معدة لتهريب المشتقات النفطية"، مبينة ان "العملية انتجت اعتقال (3) متهمين وضبط عجلة والعثور على خزانات بلاستيكية وبراميل حديدية مختلفة الاحجام والسعات وهي خزان بلاستيك سعة (1000) لتر عدد 10، براميل حديدية سعة (220) لتر عدد 14، خزان بلاستيك سعة (20) لتر عدد 2، وماطور سحب وتفريغ (روبن) عدد 1".

وأضافت، ان "قوة من الفوج الثاني التابعة الى اللواء التاسع ألقت القبض على متهمين (3) وضبط عجلتين محملتين بأنابيب نفطية غير مصرح بها ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

وتابعت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات تمهيداً لتنظيم أوراق الدعاوى وعرضها على قاضي التحقيق المختص".