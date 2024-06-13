الاتصالات النيابية: لا بوادر لتنفيذ مشروع {الإنترنت عبر الفضاء}

2024-06-13 10:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} كشفت لجنة الاتصالات النيابية عن عدم وجود أية بادرة تدل على تنفيذ مشروع (الإنترنت عبر الفضاء) الذي أعلنت عنه وزارة الاتصالات العام الماضي.

وقال عضو اللجنة عقيل الفتلاوي في تصريح صحفي: إن المشروع المذكور أعلن عنه في وسائل الإعلام فقط ولا يوجد أي شيء يثبت تنفيذه لغاية الآن.

وبيَّن أن الإنترنت عبر الفضاء يتيح فرصة أكبر لمستخدمي الإنترنت عالي الجودة، إلا أنه سيكون بأسعار باهضة مقارنة بالشبكة المتاحة حالياً، لافتاً إلى أن هذا النوع من الإنترنت يخدم الجهات أو الشركات التي بحاجة إلى إنترنت عالي الجودة والسعة لكونه سيكون مباشراً من القمر الصناعي.