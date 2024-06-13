نيجيرفان بارزاني وفول يتفقان على دعم إصلاح وإعادة توحيد البيشمركة

2024-06-13 10:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الجنرال جويل فول القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا والوفد المرافق له.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء ناقش الوضع الأمني ​​وتهديد الإرهاب وتهديد داعش على الأمن والسلام في العراق وسوريا، مؤكدين على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي مع قوات التحالف.

كما ناقش اللقاء نجاح عملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وإعادة توحيد البيشمركة.

وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على أهمية دعم هذه العملية وإزالة العقبات.

كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة بشكل عام والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.