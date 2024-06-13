إدانة مسؤول شعبة الدفعيات في الهيئة المالية لشركة نفط ميسان

2024-06-13 11:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، حكمين بحق مسؤول شعبة الدفعيات في الهيئة المالية لشركة نفط ميسان.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة اصدرت حكمين بحقه، الاول بالسجن لمدة عشر سنوات استنادا لأحكام المادة 316/ الشق الاول من قانون العقوبات".

وأضاف أن "الحكم الثاني كان بالسجن لمدة سبع سنوات وفقا لأحكام المادة 310 من قانون العقوبات عن جريمة اختلاس وخروقات ومخالفات ماليـة عن طريق تكرار صرف مستندات".