وزير الخارجية: أي هجوم على جنوب لبنان وتوسيع الحرب يمثل خطرا على المنطقة

2024-06-13 11:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، ان أي هجوم على جنوب لبنان وتوسيع الحرب يمثل خطرا على المنطقة.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقر كني حضرته "بغداد اليوم"، إننا "سعداء بمباحثات اليوم مع وزير خارجية إيران"، مبينا أن "المباحثات تطرقت إلى وقف إطلاق النار والموقف العراقي واضح بهذا الشأن".

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني، اننا "فوجئنا برحيل شخصيتين عظيمتين بالجمهورية الإسلامية هما رئيسا الجمهورية و وزير الخارجية"، معربا عن "شكره لتعاطف العراق حكومة وشعباً تجاه إيران ووقوفه إلى جانبها في ظروفها الصعبة".

وأضاف، اننا "بحثنا العلاقات بين البلدين خلال الاجتماع"، مبينا أن "الشعبين العراقي والإيراني لديهما حضارة وتأريخ مشتركان".