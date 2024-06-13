إيران تطفئ خطوط الطاقة عن محافظة ديالى

2024-06-13 11:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ديالى، يوم الخميس، ان خطوط نقل الطاقة الايرانية توقفت لأسباب مجهولة عن تزويد المحافظة بالتيار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الخطوط الايرانية (ديالى - ميرساد) و(خانقين - سربيل زهاب) توقفت لأسباب مجهولة من قبل الجانب الإيراني، ما تسبب باطفاء تام للتيار الكهربائي".

وبين المصدر أن "أسباب الانقطاع غير معروفة حتى الآن".

وتعاني محافظة ديالى من تردي تجهيز الكهرباء بسبب تذبذب الخطوط الإيرانية (ديالى – ميرساد 400 ميغاواط، وخانقين – سربيل زهاب 150ميغاواط) وتكرار انقطاعها لأسباب فنية أو مالية بين الجانبين العراقي والايراني.