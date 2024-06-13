2024-06-13 12:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، القبض على (44) مبتزاً في 9 محافظات.

وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على شكاوى عدة تلقاها جهاز الأمن الوطني العراقي عبر منصاته الرسمية والخط الساخن المجاني (131) من مواطنين تعرضوا لحالات ابتزاز إلكتروني ومساومة مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت مفارزنا بعد تفعيل الجهدين الفني والاستخباري واستحصال الموافقات القضائية من القبض على (44) مبتزاً في 9 محافظات".

وأضاف، أن "عمليات إلقاء القبض جرت عبر واجبات متفرقة وعلى مدار شهر في بغداد والمحافظات".

وأشار إلى، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".