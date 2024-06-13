2024-06-13 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، القبض على 44 مبتزاً في تسع محافظات.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناءً على شكاوى عدة تلقاها عبر منصاته الرسمية والخط الساخن المجاني (131) من مواطنين تعرضوا لحالات ابتزاز إلكتروني ومساومة مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تمكنت مفارزه بعد تفعيل الجهدين الفني والاستخباري واستحصال الموافقات القضائية من القبض على (44) مبتزاً".

وأضاف أن "عمليات إلقاء القبض جرت عبر واجبات متفرقة وعلى مدار شهر في بغداد والمحافظات"، مؤكدا أنه "تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".



