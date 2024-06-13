التجارة تعلن اطلاق ترويج معاملات رفع الحجب

2024-06-13 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن مصادقة وزير التجارة اثير الغريري باطلاق ترويج معاملات رفع الحجب بانواعه واعتبارا من يوم 11 من حزيران الجاري.

وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عمليات اطلاق رفع الحجب شملت رفع الحجب المؤقت ورفع الحجب عن اصحاب الدخول لاقل من مليونين دينار مع اطلاق ترويج معاملات شطب المتوفي وتصحيح الاسم وتغير اسم رب الاسرة، وشطب الوهمين بكل الفروع بالمحافظات باستثناء فروع تموين، محمد رسول الله، المتنبي، سيد الشهداء ببغداد، وكركوك، والمثنى، دهوك حيث تم ترويج رفع الحجب لايتم الا بعد تحديث البطاقة الالكترونية".

وأضاف البيان انه "تبسيطا للإجراءات ولرفع العبء عن كاهل المواطن في حالة فقدانه البطاقة التموينية الالكترونية، تم التوجيه بعدم المطالبة بتأييد السكن بسبب الغاء المجالس المحلية والاكتفاء بتقديم تعهد خطي بالفقدان مع دفع وصل غرامة مقداره عشرة الف دينار".