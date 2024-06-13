قطع طريق استراتيجي في ديالى بسبب" لعنة الكهرباء"

2024-06-13 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

تظاهر العشرات من أهالي ناحية بني سعد في ديالى، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، احتجاجا على انقطاع الكهرباء عن الناحية، حيث قاموا بقطع الطريق الاستراتيجي الرابط بين محافظتي ديالى وبغداد.

وقال عضو تنسيقية التظاهرة علي هادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من أهالي ناحية بني سعد 22كم جنوب غرب بعقوبة خرجوا في تظاهرة سلمية وقطعوا طريق ديالى- بغداد القديم الاستراتيجي في رسالة احتجاجية بسبب تدهور ملف تجهيز الناحية بالكهرباء وانقطاعها لساعات إضافة الى تذبذب التيار الكهربائي"، مبينا أن "جزء من الطاقة يذهب الى تجهيز معامل للقطاع الخاص".

وأضاف ان "المتظاهرين يطالبون بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على اسباب تدهور الكهرباء في اكبر نواحي ديالى لانصافها مع بقية المدن الأخرى".

واشار الى ان "قطع طريق ديالى- بغداد القديم سوف يستمر اذا لم تكن هناك حلول موضوعية وعادلة".

وأعلنت وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، عن إعفاء أكثر من 10 مسؤولين في قطاعات الوزارة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم في تصريح متلفز مساء امس، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم اعفاء أكثر من 10 مسؤولين في وزارة الكهرباء في عموم المحافظات بسب التلكؤ في تجهيز الطاقة خلال الأيام الماضية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة الكهرباء وخططها الإنتاجية، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط.

وتقرر، خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء "إعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، من الذين تلكؤا في تنفيذ المهام والاستجابة لشكاوى المواطنين، وثبت سوء إدارتهم للمفاصل المكلفين بها، كما أوعز السوداني بالمضي في رفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية، والإسراع بإحالة المشاريع التي ثبتت كفاءتها وجدواها الفنية والاقتصادية"