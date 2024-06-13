شكوى برلمانية من "العطب": الخط الإيراني تسبب بكوارث في ثاني أكبر مدن ديالى

2024-06-13 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

قال عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى صلاح زيني، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، ان الخط الإيراني للكهرباء تسبب بكوارث في ثاني اكبر مدن المحافظة، فيما اشار الى رفض تجهيز الطاقة من هذا الخطّ.

وأوضح زيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" المقدادية تعد ثاني أكبر مدن محافظة ديالى ويجري تغذيتها من الخط الإيراني رغم وجود محطة المنصورية الغازية، لافتا الى ان الخط تسبب بكوارث من حرق محولات وعطب أجهزة مئات المنازل بل وصل الى التسبب في حرائق ببعضها بسبب ضعف الفولتية وتذبذب التيار".

واضاف اننا" باسم أهالي المقدادية نرفض التجهيز من الخط الإيراني ونطالب بربط المدينة بمحطة المنصورية القريبة في ظل وجود مغذيات ومحطات كافية من اجل التجهيز وباستقرارية للتيار الكهربائي بما لايؤدي الى عطب الأجهزة الكهربائية، مؤكدا بان تجهيز المناطق بالطاقة المستقرة هو ما نسعى اليه".

واشار زيني الى ان" هناك ازدواجية في ملف الانقطاعات من خلال وجود اكثر من مصدر للقطع ما يؤثر على استمرارية الطاقة، داعيا الى اعتماد جداول محددة في تجهيز المناطق".

يذكر ان مناطق واسعة من ديالى تعتمد على التجهيز من خطين للكهرباء المستوردة من ايران ابرزهما ميرساد وهما يمتازان بضعف الفولتية في اغلب الاحيان.