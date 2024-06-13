2024-06-13 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم ان يكون موعد استئناف دوري نجوم العراق في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام لكرة القدم محمد عرب لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد العراقي حدد يومي الثامن عشر والتاسع عشر لإقامة مباريات الجولة 33 لدوري نجوم العراق بعد ان توقف عدة أيام بسبب ارتباط المنتخب بمباراتي إندونيسيا وفيتنام.

واشار الى ان الاتحاد الكرة أبلغ دائرة ولجنة الحكام لاتخاذ الاستعدادات اللازمة وتهيئة الحكام لادارة مباريات الجولة.

وينفرد نادي الشرطة بالصدارة برصيد 73 نقطة بعد اختتام الجولة الـ 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم احتفظ القوة الجوية بالمركز الثاني رغم خسارته الأخيرة برصيد 66 نقطة.

‎وجاء الزوراء ثالثاً برصيد 63 نقطة، في حين قفز النجف الى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وتراجع زاخو للمركز الخامس برصيد 55 نقطة.