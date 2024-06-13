2024-06-13 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أظهرت وثيقة تحمل توقيع تسعة من اعضاء مجلس محافظة كركوك، يوم الخميس، مقدمة الى محافظ كركوك تطالبه بإيقاف عمل مجلس إدارة هيئة الاستثمار في المحافظة وعدم التصديق على المشاريع.

وقال الموقعون على الوثيقة، "نحن اعضاء مجلس محافظة كركوك، نطالب بايقاف عمل مجلس ادارة هيئة استثمار كركوك وعدم التصديق على المشاريع لحين عقد جلسة مجلس المحافظ واختيار أعضاء جدد لإدارة هيئة استثمار كركوك".

وتظهر الوثيقة بالاسماء الأعضاء الموقعين التسعة وهم من العرب وحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي" والجبهة التركمانية.

وتنشر وكالة شفق نيوز نسخة من الوثيقة ادناه: