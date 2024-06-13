السعودية: العلاقة مع العراق بأحسن حالاتها وشراكة مرتقبة بتحلية المياه

2024-06-13 13:24:02 - المصدر: واع

مكة المكرمة - واع - علي جاسم السواد

أعلنت الهيئة السعودية للمياه، اليوم الخميس، عن شراكة مع العراق في تحلية المياه خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير التنفيذي للتواصل والتسويق في الهيئة سلطان بن محمد الراجحي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "‏السعودية اليوم هي رائدة في تحلية المياه بالعالم، ومستعدة بشكل كامل بأن تضع يدها مع كل العرب والعالم الإسلامي لنقل هذه التجربة"، لافتاً إلى أن "العلاقة العراقية السعودية في أحسن حالاتها وفي تطور مستمر جداً، وفي تحلية المياه ستكون هنالك الكثير من الشراكة في الفترة القادمة".

وأضاف أن "نقل المعرفة أحد الأشياء التي يمكن أن تسهم فيها المملكة بعمليات تحلية المياه"، مبيناً أنه "‏يوجد مجلس التنسيق السعودي - العراقي وفيه عدد من الأجندة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، و‏بشكل عام السعودية اليوم تفتح يدها للجميع بنقل المعرفة في جميع المجالات".

وأوضح الراجحي، أن "المملكة، بشكل كامل تعتمد اليوم في توفير المياه على عمليات التحلية سواء في الساحل الشرقي أو الغربي للبحر الأحمر"، مشيراً إلى أن "تحلية المياه في السعودية تشكل 20% من المياه المحلاة في العالم".

ونوه بأن "السعودية تنتج قرابة (15) مليون متر مكعب من المياه يومياً عبر منظمات الإنتاج للتحلية أو عبر محطات التنقية في السدود والآبار الجوفية"، مؤكداً أن "كميات المياه المنتجة بشكل خاص إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت 3 ملايين و600 ألف متر مكعب من المياه يومياً"

وأشار إلى أن "‏متوسط الضخ اليومي عبر شبكة التوزيع في المشاعر المقدسة متوقع أن يصل إلى أكثر من (750) ألف متر مكعب خلال عرفة والعيد، ومن المتوقع أن يتم كسر أرقام قياسية وأن يصل الإنتاج إلى أكثر من مليون متر مكعب من المياه يومياً".