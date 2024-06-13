منتخبنا الوطني للناشئين بجانب أوزبكستان وفلسطين والصين تايبيه بقرعة تصفيات كأس آسيا

2024-06-13 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، التي أجريت اليوم الخميس، منتخبنا الوطني بجانب أوزبكستان وفلسطين والصين تايبيه.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم قبل قليل، إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب أوزبكستان وفلسطين والصين تايبيه".

وأضاف أن "التصفيات تتألف من 10 مجموعات يتأهل بطل كل مجموعة الى نهائيات 2025، إضافة لأفضل خمسة منتخبات تحرز المركز الثاني، وبحال تأهل المستضيف ستصبح أفضل 6 ثوانٍ".

وتابع أن "البطولة ستقام بنظام التجمع وعلى شكل دوري من مرحلة واحدة وستقام مباريات مجموعتنا في الصين تايبيه خلال شهر تشرين الأول من هذا العام".