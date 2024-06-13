الهجرة توزع 1400 حصة إغاثية بين نازحي التصحر في الديوانية

2024-06-13 13:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، عن توزيع 1400 حصة إغاثية بين نازحي التصحر في محافظة الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فرقها الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة الديوانية وزعت مساعدات إغاثية متنوعة شملت (1,400) أسرة نزحت جراء التصحر والجفاف في قضائي الشافعية وال بدير في المحافظة".

وأضافت ان "حصة الأسرة الواحدة تضمنت سلة غذائية وسلتين صحية"، مؤكدة "استمرارها بتوزيع المساعدات الاغاثية لشمول بقية الأسرة التي نزحت جراء التصحر والجفاف في محافظات الوسط والجنوب".