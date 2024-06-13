رئيس الوزراء: فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني حفظت العراق وأعادت له الاعتبار

2024-06-13 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني، حفظت العراق وأعادت له الاعتبار.

وقال السوداني، في تدوينة له على منصة "X" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نستذكر، بفخر واعتزاز، ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها، في مثل هذا اليوم، المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)، تلك الفتوى التي حفظت العراق وأعادت له الاعتبار بعدما استباحت العصابات الإرهابية مناطق واسعة فيه".

وأضاف: "لقد كان للفتوى المباركة أثر نفسيّ ومعنويّ جعل العراقيين، من جميع المكوّنات، يقفون صفًّا واحدًا في معارك التحرير التي أثمرت نصرًا عراقيًّا مؤزرًا".