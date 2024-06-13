برشلونة يحسم مصير متوسط ميدان الفريق بشكل نهائي

2024-06-13 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، استمراره في صفوف برشلونة، خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يتطلع للعمل مع المدرب الجديد هانز فليك.

وقال كريستنسن، خلال تصريحاته نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنني "أسمع فقط أشياء جيدة عن فليك من الأشخاص الذين عملوا معه".

وأضاف أن "فليك لديه القليل من الانضباط الألماني، وأنا أتطلع إلي العمل معه، ولم أتحدث معه بعد".

وارتبط اسم كريستنسن بالرحيل عن صفوف البلوغرانا، نظرا لوجود أكثر من قلب دفاع لدى برشلونة، بجانب تصعيد كاسادو إلى الفريق الأول، ورغبة المدرب هانز فليك في تعزيز مركز وسط الملعب.

ويمتد عقد كريستنسن مع برشلونة حتى 30 حزيران/ يونيو 2026، وأفادت عدة تقارير صحفية إسبانيه، أنه يشعر براحة شديدة في البارسا، ونفس الأمر لدى عائلته، وبالتالي لا يفكر في الرحيل.

المصدر: وكالات