قبل العيد.. المركزي العراقي يشهد ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية ب94%

2024-06-13 14:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الخميس، بنسبة 94% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 261 مليون دولار، وذلك في نهاية الأسبوع وقبل بداية عطلة عيد الأضحى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 276 مليوناً و774 ألفاً و109 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 261 مليوناً و164 ألفاً و109 دولارات، مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 15 مليوناً و580 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 3 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 7 مصارف وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 20 شركة.