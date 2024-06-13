التخطيط تعلن نتائج التعداد التجريبي بالعراق بما فيه اقليم كوردستان

2024-06-13 14:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، اليوم الخميس، عن نجاح عملية التعداد التجريبي في جميع المحافظات بما فيها إقليم كوردستان.

وقال كاظم في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمُقر الجهاز، إن التعداد شمل مشاركة أكثر من (1000) موظف في التعداد التجريبي موزعين على العمل المكتبي والميداني في المحافظات كافة، بواقع (86) منطقة أٌختيرت في (41) محلة في الحضر و (45) قرية في الريف، جرى تقسيمها إلى (503) بلوكات، ويُضم كل بلوك (100) مبنى، أي بعدد (65390) مبنى مع الزيادة المتوقعة وعلى مدى (14) يوماً.

وأوضح أن العمل بدأ يوم 31-5-2024، بحزم المحلات والقرى ومن ثم ترقيم المباني، ومُطابقتها مع الخرائط الإحصائية المرسومة من الصور الفضائية باستعمال نظّم المعلومات الجغرافية وأجهزة التابلت، بعدها جرى استيفاء استمارة الحصر والترقيم الالكترونية، اعتمادا على التطبيق الالكتروني وتُرسل البيانات في اللحظة التي يتم فيها جمع البيانات في الميدان وتخزينها في مركز البيانات ، ثم عملية تسجيل أفراد الأسرة والتي جرت بانسيابية عالية من دون أي مشكلة او معوقات.

كما أشار كاظم إلى أن مُخرجات التعداد التجريبي تضمنت ترقيم حوالي (71) ألف مبنى، وإضافة حوالي ( 22 ) الف مبنى ،وحذف حوالي (8) آلاف مبنى، فيمّا بلغ عدد الأسر التي جُمعت منها البيانات (45) الفا و (277) اسرة ، شكلت نسبة الذكور في رئاسة الاسرة (91%)، والإناث (9%)، وبلغ عدد افراد الاسر الاجمالي (273) ألف فرد ، منهم (136) الفا و (599) فردا من الذكور ، يشكلون (50.1%)، وعدد الإناث أكثر من (136) الفا يشكلن (49.9%) .

وبين أنه بلغ متوسط حجم الأسرة بلغ (6) أفراد في جميع المحافظات ، إذ سجلت المحافظات الجنوبية اعلى حجم للأسرة بمقدار (7) أفراد ، فيّما كانت محافظة السليمانية الأقل بين المحافظات بمتوسط بلغ (4) افراد .

وتابع رئيس هيئة الإحصاء بالقول إن: نتائج التعداد للمباني السكنية المملوكة للاسرة بلغت نسبتها (71%) ، ونسبة المباني المؤجرة (17%) . فيما بلغ العدد الكلي للمباني أكثر من (61) ألف مبنى والتي كانت فيها مادة البناء من البلوك (45%) والطابوق (43%)، مشيرا إلى إن عدد المنشآت التي جرى حصرها وترقيمها (11) ألفا و (585) منشأة، منها (614) منشأة حكومية، واكثر من (7) آلاف منشأة خاصة وطنية، و (158) منشأة أجنبية مُقسمة بين عدد الذكور بنسبة (62%) والإناث (38%) .

الى ذلك افتتح رئيس هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية، غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن 2024 .

و استعرض احمد عبد الحسن مدير قسم تكنولوجيا المعلومات على هامش المؤتمر، آليات عمل غرفة عمليات التعداد والهدف من إنشائها ،والتي جرى تجهيزها بأحدث الاجهزة الالكترونية من الحاسوب والشاشات الرقمية، واجهزة صوت ومكاتب ومنظومة انترنت خاصة بالتعداد مع اجهزة اخرى مُصممة بنظام خاص لتنفيذ التعداد لغرض مُتابعة عمل العدّادين أثناء عملية إجراء العدّ والحصر والترقيم والحزم للسكان والمساكن، ورصد النتائج الخاصة بالتعداد .