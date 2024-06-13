2024-06-13 14:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

بأوامر دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ضمن اجراءات الردع الخاصة بمكافحة المخدرات وبقرارات قضائية صادرة من رجال الحق والقانون وبإشراف شخصي ومباشر من قبل معالي وزير الداخلية .. نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات عمليات امنية استباقية استخبارية برئاسة مدير عام المديرية العامة لشؤون المخدرات ورجالها الابطال .. اسفرت عن الاطاحة ب (72) متاجر دولي بالمخدرات تم الحكم عليهم خلال عام 2024 بالإعدام وفق احكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 .