إعلان نتائج التعداد التجريبي ويكشف مؤشرات مثيرة عن سكان العراق

2024-06-13 14:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلن رئيس هيأة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم اليوم الخميس عن نجاح عملية التعداد التجريبي في جميع المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان.

وقال كاظم خلال مؤتمر صحفي عقده في مُقر الجهاز إن "التعداد شمل مشاركة أكثر من (1000) موظف في التعداد التجريبي موزعين على العمل المكتبي والميداني في المحافظات كافة، بواقع (86) منطقة أختيرت في (41) محلة في الحضر و (45) قرية في الريف، جرى تقسيمها إلى (503) بلوكات، ويُضم كل بلوك (100) مبنى، أي بعدد (65390) مبنى مع الزيادة المتوقعة وعلى مدى (14) يوماً".

وبين إنّ العمل بدأ يوم 31-5-2024، بحزم المحلات والقرى ومن ثم ترقيم المباني، ومُطابقتها مع الخرائط الإحصائية المرسومة من الصور الفضائية باستعمال نظّم المعلومات الجغرافية وأجهزة التابلت، بعدها جرى استيفاء استمارة الحصر والترقيم الالكترونية، اعتمادا على التطبيق الالكتروني وتُرسل البيانات في اللحظة التي يتم فيها جمع البيانات في الميدان وتخزينها في مركز البيانات ، ثم عملية تسجيل افراد الأسرة والتي جرت بإنسيابية عالية من دون أي مشكلة او معوقات ".

واشار إلى إن مُخرجات التعداد التجريبي تضمنت ترقيم حوالي (71) ألف مبنى، وإضافة حوالي ( 22 ) ألف مبنى ،وحذف حوالي (8) آلاف مبنى، فيمّا بلغ عدد الأسر التي جُمعت منها البيانات (45) ألفا و (277) اسرة ،شكلت نسبة الذكور في رئاسة الاسرة (91%)، والإناث (9%) وبلغ عدد افراد الاسر الاجمالي (273) الف فرد ، منهم (136) ألفا و (599) فردا من الذكور، يشكلون (50.1%)، وعدد الأناث أكثر من (136) الف يشكلن (49.9%)".

وبين كاظم إنه بلغ متوسط حجم الاسرة بلغ (6) افراد في جميع المحافظات ، إذ سجلت المحافظات الجنوبية اعلى حجم للأسرة بمقدار (7) افراد ، فيّما كانت محافظة السليمانية الاقل بين المحافظات بمتوسط بلغ (4) افراد .

وتابع إن نتائج التعداد للمباني السكنية المملوكة للاسرة بلغت نسبتها (71%) ، ونسبة المباني المؤجرة (17%) . فيما بلغ العدد الكلي للمباني اكثر من (61) آلف مبنى والتي كانت فيها مادة البناء من البلوك (45%) والطابوق (43%)، مشيرا إلى إن عدد المنشآت التي جرى حصرها وترقيمها (11) ألفت و (585) منشأة ،منها (614) منشأة حكومية، واكثر من (7) آلاف منشأة خاصة وطنية، و (158) منشأة أجنبية مُقسمة بين عدد الذكور بنسبة (62%) والاناث (38%)".

الى ذلك افتتح رئيس هيأة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية، غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن 2024 ، و استعرض احمد عبد الحسن مدير قسم تكنولوجيا المعلومات آليات عمل غرفة عمليات التعداد والهدف من إنشائها ،والتي جرى تجهيزها باحدث الاجهزة الالكترونية من الحاسوب والشاشات الرقمية، واجهزة صوت ومكاتب ومنظومة انترنيت خاصة بالتعداد مع اجهزة اخرى مُصممة بنظام خاص لتنفيذ التعداد لغرض مُتابعة عمل العدّادين اثناء عملية إجراء العدّ والحصر والترقيم والحزم للسكان والمساكن، ورصد النتائج الخاصة بالتعداد.

