العراق يحكم بإعدام 72 تاجرا دوليا بالمخدرات.. فيديو

2024-06-13 15:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، صدر حكم قضائي بالإعدام بحق 72 متاجرا دوليا بالمخدرات.

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة للوزارة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها نفذت عمليات امنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 متاجرا دوليا بالمخدرات، موضحة أنه تم الحكم عليهم خلال عام 2024 بالإعدام وفق أحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 .

وأشارت إلى أن عملية اعتقال هؤلاء التجار تمت وفق أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ضمن اجراءات الردع الخاصة بمكافحة المخدرات وبقرارات قضائية وبإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية.

ونشرت المديرية مقطع فيديو يظهر تجار المخدرات المعتقلين وهم مرتدين "البدلة الحمراء"