منح دراسية مجانية من جامعة بليخانوف الروسية في دبي

2024-06-13 15:28:42 - المصدر: جامعة بليخانوف

أعلنت جامعة بليخانوف الروسية الحكومية في دبي عن منح دراسية مجانية للمتقدمين من المتميزين والمبدعين من داخل الإمارات وخارجها.

وأطلقت جامعة بليخانوف في دبي أربعة برامج تعليمية - اثنان في البكالوريوس ("المالية" و"التسويق") واثنان للدراسات العليا في الماجستير ("تمويل الشركات" و"الأعمال الرقمية") وتوفر الجامعة مقعدين مجانيين للمنح في كل برنامج.

-دبي- المتقدمون الذين يقدمون أداءً استثنائيًا في اختبارات القبول ويحققون درجات عالية في امتحاناتهم المدرسية النهائية سيكونون مؤهلين للحصول على منحة مجانية يعفون من خلالها من الرسوم الدراسية. كما تقدر الجامعة الإنجازات الفردية للموهوبين.

جامعة بليخانوف هي أول جامعة اقتصادية في روسيا. لقد اعتدنا أن نكون قادة في كل شيء - بدءًا من تطبيق التقنيات المتقدمة وحتى تحقيق برامج التنمية المستدامة الوطنية. ولهذا السبب أعلنت جامعة بليخانوف عن برنامج منح مجانية للمتقدمين الموهوبين من المبدعين. وأشارت رئيسة جامعة بليخانوف في دبي الدكتورة سفيتلانا مالكاروفا إلى أن الجامعة مهتمة باستقطاب الشباب المتميز وهي على استعداد لتغطية الرسوم الدراسية لهؤلاء المتقدمين من الموهوبين.

تلتزم جامعة بليخانوف في دبي بالحفاظ على تقاليد التعليم الروسي الرصين مع تقديم أساليب مبتكرة. وتهدف إلى تدريب المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا الذين سوف يتفوقون في سوق العمل الدولي بعد تخرجهم. يمكن للطلاب أن يتطلعوا إلى تعليم مثير في مدينة ذات فرص لا حدود لها، مع حرم جامعي في قلب دبي مجهز بمختبرات متقدمة، وصالات مريحة، كما ان الجامعة توفر فرصة فريدة من نوعها للطلبة المتقدمين للالتحاق ببرامجها الاكاديمية تتمثل بحصولهم على شهادتين بعد التخرج - واحدة روسية والأخرى من الإمارات العربية المتحدة وهو ما يسمى " بالدبلوم المزدوج".

بدأت المرحلة الأولى لتقديم الطلبات للالتحاق بالجامعة في 15 أيار- مايو وتستمر حتى 31 تموز- يوليو. التعليم قائم على الرسوم، ولكن يوجد نظام خصم مرن للمتقدمين.

ونذكركم أن خصم 10% على الرسوم الدراسية صالح للروس حتى 30 حزيران- يونيو. علاوة على ذلك، يحصل مواطنو الإمارات على خصم 15%، وحاملو بطاقة إسعاد يحصلون على خصم 30بالمئة

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