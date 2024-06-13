العراق وايران يبحثان التنفيذ الفعلي لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين

2024-06-13 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، وزير الخارجية بالإنابة في إيران علي باقري التنفيذ الفعلي لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي رئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني "استقبل اليوم الخميس، وزير الخارجية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري والوفد المرافق له".

وأضاف ان " السوداني جدد في مستهلّ اللقاء، تعازيه عن الحادث الأليم الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية ورفاقهما، فيما اكد مضيّ العراق في نهجه نحو تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وتوطيد أسس التعاون البناء، بما يحقق مصالح البلدين الجارين وازدهار شعبيهما".

وتابع أن "اللقاء شهد البحث في الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطورات العدوان في غزّة ونتائجه المأساوية على المستوى الإنساني، والجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة السعي الجادّ من قبل المجتمع الدولي لإيقاف العدوان، وتجنّب اتساع الصراع في المنطقة".

واكد الطرفان على "مواصلة اللجان المشتركة عقد اجتماعاتها، والتنفيذ الفعلي لمذكرات التفاهم التي وقعها البلَدان في قطاعات؛ الطاقة، والأمن، والتعليم، والنقل، وباقي المجالات الاقتصادية الحيوية الأخرى".

من جانبه، عبّر باقري عن :شكره للعراق في تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء الحادث الأليم، فيما بدور العراق المحوري في المنطقة، وسعيه الدائم لتعزيز الاستقرار عبر تقريب وجهات النظر بين الدول"، مؤكدا "دعم إيران جهودَ العراق في تنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي واستعدادها للمساهمة به".