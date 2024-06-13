حكومة إقليم كردستان تحدد أيام عطلة عيد الأضحى

2024-06-13 15:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة اقليم كردستان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ العطلة الرسمية اعتباراً من يوم الأحد 16 حزيران 2024 ولغاية الجمعة 21 حزيران 2024، في كافة المؤسسات الحكومية في الإقليم".

وبينت، ان "الدوام الرسمي يستأنف في كافة المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان في يوم الأحد 23 حزيران 2024".