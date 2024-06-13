رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير الشؤون الخارجية بالإنابة للجمهورية الإسلامية الإيرانية

2024-06-13 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية بالإنابة للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري والوفد المرافق له.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل وزير الشؤون الخارجية بالإنابة للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري والوفد المرافق له".

وأضاف، أن "الزيارة، تهدف لتقديم الشكر الى مجلس القضاء الأعلى الذي حضر ممثلاً برئيسه والوفد المرافق له مراسم عزاء حادث استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه".