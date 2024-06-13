2024-06-13 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مضي العراق في نهجه نحو تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الخارجية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري والوفد المرافق له".

وجدد رئيس الوزراء، في مستهلّ اللقاء، "تعازيه عن الحادث الأليم الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية ورفاقهما"، مؤكداً "مضيّ العراق في نهجه نحو تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وتوطيد أسس التعاون البناء، بما يحقق مصالح البلدين الجارين وازدهار شعبيهما".

واوضح البيان، ان "اللقاء، بحث الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطورات العدوان في غزّة ونتائجه المأساوية على المستوى الإنساني، والجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة السعي الجادّ من قبل المجتمع الدولي لإيقاف العدوان، وتجنّب اتساع الصراع في المنطقة".

واضاف، انه "جرى التأكيد على مواصلة اللجان المشتركة عقد اجتماعاتها، والتنفيذ الفعلي لمذكرات التفاهم التي وقعها البلَدان في قطاعات، الطاقة، والأمن، والتعليم، والنقل، وباقي المجالات الاقتصادية الحيوية الأخرى".

من جانبه، عبّر باقري، عن "شكره للعراق في تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء الحادث الأليم"، مشيداً "بدور العراق المحوري في المنطقة، وسعيه الدائم لتعزيز الاستقرار عبر تقريب وجهات النظر بين الدول".

وأكد، "دعم إيران جهودَ العراق في تنفيذ مشروع طريق التنمية الستراتيجي واستعدادها للمساهمة به".