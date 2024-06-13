تركيا لنيجيرفان بارزاني: ننتظر باهتمام لعلاقاتنا مع إقليم كوردستان

2024-06-13 15:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت تركيا يوم الخميس، إنها تنظر باهتمام لعلاقتها مع إقليم كوردستان.

جاء ذلك في لقاء جرى بعد ظهر اليوم الخميس، حيث استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، بأرمان توبجو القنصل العام التركي الجديد في إقليم كوردستان، وبارك له منصبه الجديد قنصلاً عاماً لبلاده مؤكداً كامل الدعم لإنجاح مهامه.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، أن القنصل العام التركي في إقليم كوردستان عبر عن ارتياحه بمباشرته مهام منصبه مؤكداً أن تركيا تنظر باهتمام لعلاقاتها مع إقليم كوردستان، وعبر عن أمله في أن يتمكن خلال فترة شغله لهذا المنصب من المساهمة في زيادة تعزيز العلاقات بين الجانبين.

أوضاع العراق وإقليم كوردستان والمنطقة عموماً، شكلت محوراً آخر من اللقاء.