2024-06-13 15:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم الخميس، بشن الطائرات الحربية التركية غارة جوية على مواقع لحزب العمال في قضاء العمادية بمدينة دهوك، في حين أفادت مصادر أمنية بفقدان 3 شبّان في القضاء.

وقال المصدر العسكري لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات الحربية التركية قصفت قمم سلسلة جبل كارة المطلة على العمادية، دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن القصف".

وفي سياق اخر، أفاد مصدر في شرطة قضاء العمادية باختفاء ثلاثة شبان من ناحية شيلادزي التابعة لقضاء لعمادية منذ أربعة أيام.

وأكد عم أحد الشبان لوكالة شفق نيوز، أن "هؤلاء الشبان غادروا شيلادزي قبل أربعة أيام، وفقد الاتصال بهم في اليوم الاول حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا".

وأضاف أن "أعمار الشبان الثلاثة تتراوح بين 22 و25 عاما، وان عائلاتهم ابلغت السلطات الامنية عن اختفائهم، الا ان عمليات البحث لم تسفر عن العثور عليهم أو الوصول الى اي معلومات حول مكان وجودهم حتى الان".

وطالب عم الشاب السلطات الامنية بتكثيف الجهود للبحث والعثور عليهم في أسرع وقت ممكن.