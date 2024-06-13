قيادي في عزم: فتوى الجهاد الكفائي حافظت على نسيج العراقيين وحققت النصر على داعش

2024-06-13 15:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} أكد القيادي في تحالف عزم، عبد الوهاب البيلاوي، دور فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا في مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات في تعافي العراق.

وقال البيلاوي لوكالة {الفرات نيوز} "دور كبير لفتوى الجهاد الكفائي والمرجعية الدينية الرشيدة في المحافظة على النسيج الاجتماعي لجميع المكونات خصوصا بعد دخول عصابات داعش الارهابية وسيطرتها على عدة محافظات التي بفضل الفتوى هب العراقيون الى نصرة البلد مضحين بارواحهم ودمائهم وبفضلهم تعافى العراق خلال فترة وجيزة".

وأشار الى ان "العراق وبفضل الفتوى أصبح الدرع الذي حارب بدلا من العالم بأسره وكان مقبرة للدواعش".

ويستذكر العراقيون اليوم فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني في 13 من حزيران 2014 بعد ان اجتاحت عصابات داعش الارهابية مساحات شاسعة في البلاد اثر احتلالها مدينة الموصل قبل 10 سنوات.

رغيد