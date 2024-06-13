دائرة الضمان تحدد موعد صرف الزيادة على الراتب التقاعدي للعمال المضمونين

2024-06-13 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل، اليوم الخميس، موعد صرف زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين.

وقالت المدير العام للدائرة خلود حيران لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، على الراتب التقاعدي للعمال المضمونين، ستنطلق في الأول من تموز المقبل".

وأشارت الى "استمرار العمل وفي أوقات متأخرة وخلال عطلة عيد الأضحى لاستكمال قوائم المستفيدين من الزيادة المقررة في مجلس الوزراء".

وصوت مجلس الوزراء في وقت سابق، على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز (150) ألف دينار، وفق معادلة تنظيمية لمن لا يزيد راتبه التقاعدي على (700) ألف دينار ويشمل المتقاعد (الخدمة والعجز).