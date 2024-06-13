زميل البرغوث على رادار الميرنغي

2024-06-13 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت شبكة "ESPN" الأرجنتينية اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، عن سعي فريق ريال مدريد الاسباني لإبرام صفقة أرجنتينية، لتدعيم خط دفاعه، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب الشبكة فإن "ريال مدريد يستهدف ضم كريستيان روميرو مدافع توتنهام"، مبينة ان "الميرنغي تواصل بالفعل مع إدارة توتنهام لمعرفة الوضع الحالي للمدافع الأرجنتيني الذي يتملك عقدا حتى 2028، بشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو".

ولم يضم ريال مدريد في صفوفه أي لاعب أرجنتيني منذ رحيل أنخيل دي ماريا في صيف 2014.

وكان روميرو أحد العناصر الأساسية في منتخب الأرجنتين الذي توج بكأس العالم عام 2022 بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

وينتظر ريال مدريد معرفة قرار قائده ناتشو، سواء بالتجديد أو الرحيل، من أجل التحرك لضم بديل له، والهدف الأول هو ليني يورو، المدافع الفرنسي البالغ من العمر 18 عاما والذي ينتهي عقده مع ليل في عام 2025.

ويتابع ريال مدريد يورو منذ فترة، لكنه لا يفضل دفع المبلغ الذي يطلبه النادي الفرنسي، وهو أكثر من 60 مليون يورو، بالإضافة إلى ذلك، فإن باريس سان جيرمان يريد ضمه أيضا بأي ثمن، وعرض 70 مليون يورو على ليل.

المصدر: وكالات