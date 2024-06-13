رئيس العراق يؤكد على اهمية التعاون مع ايران في أربعة مجالات

2024-06-13 15:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، على اهمية تعاون العراق مع إيران في مجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر بغداد، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية.

وأشار رشيد خلال اللقاء إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمل المشترك لتعزيزها انطلاقا من الروابط والمشتركات التاريخية والدينية بين الشعبين الجارين، مؤكدا أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة، إضافة إلى التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وتطرق الرئيس العراقي إلى الاتفاق الأمني بين البلدين وانعكاساته الإيجابية في ترسيخ أمن الحدود والاستقرار في البلدين وبما يخدم تعزيز الأمن المشترك، وحرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والعالم وفقا لرؤيته في تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة وبما يخدم المصالح الوطنية.

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث أكد رشيد ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، والحيلولة دون اتساع ساحة الحرب في المنطقة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال تمددها، مشيرا إلى دعم العراق لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

من جانبه، أكد باقري، حرص الجمهورية الإسلامية على توسيع آفاق التعاون البنّاء مع العراق في شتى المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين الصديقين في التقدم والازدهار وترسيخا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصل وزير الخارجية الإيرانية "بالانابة" علي باقري كني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن "باقري سيجري خلال زيارته في بغداد محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين".

واستهل باقري وصوله الى بغداد بزيارة نصب تمثالي قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس المقام على طريق المطار في العاصمة العراقية.

وأخبر مصدر حكومي مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن زيارة باقري تأتي ضمن جولة إقليمية، وأوضح أن باقري سيلتقي برئاسات الجمهورية، والوزراء، ومجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى، ومستشار الأمن الوطني وشخصيات سياسية.

وبحسب المصدر، فأن باقري سيتوجه يوم غد الجمعة إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان لعقد اجتماعات مع المسؤولين الكورد.

وتم تعيين علي باقري قائماً بأعمال وزير الخارجية الإيراني، خلفاً للوزير السابق حسين أمير عبد اللهيان الذي لقي مصرعه بحادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 19 آيار/ مايو الماضي في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران.