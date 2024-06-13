البيئة: خطة من 5 محاور لمواجهة العواصف الترابية

2024-06-13 16:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن خطة من 5 محاور لمواجهة العواصف الترابية، فيما أشارت الى موافقة الحكومة على إعداد ستراتيجية للحد من التلوث.

وقالت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة نجلة الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل على إيجاد حلولٍ لمواجهة العواصف الترابية، منها زيادة الغطاء النباتي لتثبيت التربة وزراعة أشجار تتحمل الجفاف والحرارة، فضلاً عن تبني تقنيات الري الحديثة وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وإعداد ستراتيجية شاملة لإدارة وتخفيف تأثير العواصف الرملية والغبارية".

وأوضحت، أنه "من بين الحلول المقترحة إنشاء حزام أخضر حول المدن لتثبيت التربة، والاستفادة من تجارب ودراسات الدول لمواجهة العواصف الرملية والغبارية، علاوة على إنشاء أنظمة مراقبة لتتبع مستويات الغبار وتحديد مصادرها".

وأشارت، الى "أهمية التعاون الدولي والإقليمي وإيجاد الحلول لتلك العواصف العابرة للحدود، إذ هناك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف، الى جانب إعداد البرنامج الوطني لمكافحة العواصف الرملية والغبارية في العراق".

وأضافت، أن "الحكومة وافقت على إعداد ستراتيجية للحد من التلوث، وانبثق عنها مشروع توعية وبناء قدرات السكان المحليين للتصدي للعواصف الرملية والغبارية"، لافتة الى أن "غزارة الأمطار للموسم الحالي ساهمت بتقليل العواصف الترابية، ومن المتوقع انخفاض وتيرتها خلال الصيف الحالي".